CE: Terço encontrado com vítima de homicídio auxília policiais em investigação

Uma jovem de 22 anos, identificada como Victoria Félix de Sousa, foi morta a tiros em Guaiuba, no último dia 10 de maio. Ela foi encontrada com um terço na mão esquerda, e, a partir das investigações, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) descobriu que o objeto religioso foi arrancado do autor do crime pela vítima no momento da morte. O suspeito, Nilton César Luciano de Sousa Filho, de 18 anos, confessou o crime aos policiais após ser preso, na última terça-feira, 30, por um triplo homicídio.

Ainda nas diligências, a equipe da Delegacia Metropolitana de Guaiuba chegou até Nilton e descobriu que ele publicava diversas fotografias com o terço igual ao encontrado com Victória. O triplo homicídio pelo qual ele foi preso aconteceu em março deste ano, sendo que foram mortos duas mulheres e um homem.



De acordo com uma fonte ligada à Polícia Civil, Nilton confessou o homicídio e relatou que matou Victoria porque ela teve um filho com um homem que é da facção rival a dele. Nilton disse que Victoria teria passado informações de uma organização criminosa para outra. Ele se diz integrante da facção Guardiões do Estado (GDE).

Para tentar se aproximar da vítima, ele teria indagado se ela estava solteira. Em depoimento, ele teria confirmado que pediu para "ficar com ela", no entanto, a moça não aceitou. Como o primeiro plano falhou, ele teria esperado Victoria sair de casa para matá-la.

Depois do assassinato, ele teria verificado o celular da jovem e vendido o aparelho pelo valor de R$ 1 mil - o comprador teria enviado o dinheiro por meio de conta bancária de um outro rapaz. A Polícia identificou o comprador e o vendedor do celular de Victoria, tendo acesso a Nilton.

Após confessar que matou Victória, Nilton César foi indiciado pelo assassinato da jovem.

Mulher puxa terço de criminoso no momento da morte, aponta investigação policial

A investigação policial aponta que Victoria Félix de Sousa, no momento do crime, puxou o terço que o suspeito carregava no pescoço. Em depoimento na delegacia, Nilton César Luciano de Sousa Filho teria dito que só percebeu que ela estava com o terço nas mãos depois que surgiram fotografias da vítima morta.

De acordo com a PC-CE, Nilton disse que teve a ideia de comprar outro terço no caso de ser indagado. Parentes da vítima também acharam a situação estranha, pois nunca viram ela com o terço.

Na época do crime, um familiar disse que a jovem não possuía inimizades e não recebeu qualquer tipo de ameaça. Ela deixou um filho de apenas 4 anos de idade.



Conforme O POVO apurou com fonte, Nilton prestou depoimento na Delegacia e foi preso, inicialmente, por um triplo homicídio em Guaiuba - duas mulheres e um homem, identificados como Márcia Gomes Cordeiro de Sousa, 38 anos, Antônia Edna Araújo Peixoto, 48, e José Vinicius Gomes Cordeiro Peixoto, 23 anos.

Esse triplo homicídio foi registrado em março deste ano, no bairro São José, em Guaiuba. A motivação também seria relacionada a conflitos de grupos criminosos e divisão de drogas.

A Delegacia Metropolitana de Guaiuba, por meio do delegado Moisés Fernandes e a equipe, cumpriu os mandados de prisão referentes aos homicídios.

Os outros dois presos, envolvidos nas três mortes, são Antônio Valderson da Silva Oliveira, de 20 anos, que tinha passagens por roubo, e Allax Clayton Lima do Nascimento, de 30 anos. As prisões aconteceram na última terça-feira, 30, e todos os suspeitos passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões mantidas.