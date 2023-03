Mãe, filho e amiga são mortos a tiros em Guaiúba

As vítimas eram moradoras do Maracanaú e estavam no município há dois meses

Márcia Gomes Cordeiro, 43, seu filho, José Vinicius, 22, e a amiga Antônia Edna Araújo Peixoto, 38, foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira, 22, no bairro São José, em Guaiúba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os corpos foram encontrados à tarde, aproximadamente 12 horas após o crime.

Não há informações sobre as circunstâncias o triplo homicídio. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou as três mortes e informou que as investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Guaiúba.

As vítimas eram moradoras do bairro Pajuçara, em Maracanaú, e moravam em Guaiúba há aproximadamente dois meses. Apesar do crime ter acontecido por volta das 3 horas da madrugada, a Polícia foi acionada apenas na tarde desta quarta-feira.

Os três corpos estavam em um mesmo cômodo do imóvel. Havia um colchão no chão, documentos, chinelas, sacos plásticos, uma tesoura, colchas de cama e lençóis. A SSPDS informou que as mortes ocorreram em via pública, mas não detalhou a dinâmica do crime para não comprometer as investigações.



Duas das vítimas que a SSPDS identificou não tinham antecedentes. A terceira vítima, o órgão não soube informar.