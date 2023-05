Mulher é morta a tiros em Guaiúba

Corpo da vítima foi encontrado em uma via pública, com lesões ocasionadas por disparos de arma de fogo; caso segue em investigação

Uma mulher foi morta por disparos de arma de fogo no município de Guaiúba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quarta-feira, 10. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Estado (PC-CE).

O corpo da vítima foi encontrado em uma via pública, com lesões ocasionadas por tiros de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram ao local para colher "mais informações que subsidiarão as investigações".

Até às 19 horas de hoje, a ocorrência ainda seguia em andamento. O caso ficará a cargo da Delegacia Metropolitana de Guaiúba. Conforme SSPDS, "mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais".

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Guaiúba: (85) 3376-1921