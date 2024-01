PM é preso suspeito de atirar em tenente após briga de trânsito em Fortaleza

De acordo com Auto de Prisão em Flagrante (APF), a vítima afirmou que o crime ocorreu após o soldado Marielson Mendes Costa colidir o carro que guiava na traseira do seu veículo, que estava parado. Teve início, então, uma discussão, em que o soldado sacou uma arma de fogo e atirou na panturrilha direita do tenente.

Conforme o APF, Marielson estava "visivelmente embriagado e desorientado" quando foi abordado. Ele chegou a entrar na garagem de uma residência, pertencente a um familiar seu, local onde foi feita a prisão. Ele foi reconhecido pela vítima.

Durante as buscas pela arma que teria sido usada no crime, foi encontrada uma pistola .40 cadastrada no nome de um outro policial militar. Por isso, além da tentativa de homicídio, Marielson também foi autuado em flagrante por Crime do Sistema Nacional de Armas de Fogo.

Durante o interrogatório, Marielson optou por se manter em silêncio. O soldado teve a prisão em flagrante convertida para preventiva durante audiência de custódia realizada neste domingo, 24.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o tenente ferido foi socorrido e passa bem. "Policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) atenderam a ocorrência, e conseguiram prender o suspeito, que é policial militar reformado", diz a nota enviada pela corporação.