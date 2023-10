Homem é preso duas vezes em pouco mais de um mês no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), cumpriu um mandado de prisão preventiva pelo crime de tortura no município de Granja , na região Norte do Estado. A ação, fruto da segunda edição da operação Medellin, aconteceu nessa segunda-feira, 9.

Conhecido popularmente como “Nem do Parazinho”, o suspeito foi localizado em uma residência e levado a Delegacia Municipal de Granja, onde os procedimentos judiciais foram cumpridos.

Joaquim já tinha sido preso na primeira edição da Operação Medellin, no dia 3 de agosto. O mandado de prisão temporária em seu desfavor correspondia ao crime de homicídio registrado em dezembro de 2022 que matou um homem de 29 anos, também em Granja.

A ação contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte). Além do mandado de prisão temporária, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido em sua residência.

No local, dentro de fundos falsos foram encontradas três armas de fogo, munições, 570 gramas de cocaína, cartões, dinheiro nacional e internacional e outros materiais.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.