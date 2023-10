Bombeiros soltam dedo de criança preso no ralo de uma piscina em Fortaleza

Os bombeiros foram acionados para soltar o dedo do pé de uma criança de 8 anos que ficou preso no ralo de uma piscina em Fortaleza

Os Bombeiros Militares do Ceará foram acionados neste sábado, 7, para soltar o dedo do pé de uma criança que ficou preso no ralo de uma piscina, em uma casa localizada em Fortaleza. A menina de 8 anos brincava na água quando teve o pé direito puxado pela sucção e ficou com seu dedão preso.

Quando as autoridades chegaram ao local, a criança já tinha sido retirada da piscina pelo pai e se encontrava sentada em uma cadeira. Para a remoção do ralo, os bombeiros realizaram o desmonte do objeto em duas etapas, o cortando. Ao conseguirem acessar o dedo da menina, cortaram mais uma vez e soltaram sem causar ferimentos.

Em Quixadá, o Corpo de Bombeiros Militares do Estado atenderam outro caso de uma criança com dedo preso em um objeto. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira, 6, após o menor, de 11 anos, ficar com um anel “enganchado” na mão direita.