Homem é preso ao tentar desembarcar com documento falso no Aeroporto de Fortaleza

Um homem de 45 anos foi preso após ser flagrado ao tentar desembarcar com documento falso no Aeroporto de Fortaleza. A prisão aconteceu na noite dessa segunda-feira, 9, durante fiscalização de rotina da Polícia Federal (PF). O passageiro de origem paraibana desembarcou de um voo oriundo de Porto Velho, em Roraima, com escala em Brasília, no Distrito Federal, com destino final em Fortaleza.

De acordo com a PF, durante a abordagem, o homem apresentou nervosismo e, inicialmente, foi fiscalizado por suspeita de tráfico de drogas. No entanto, durante apresentação do documento de identificação, os agentes suspeitaram de inconsistências e, após uma busca em banco de dados, confirmaram a identidade falsa.