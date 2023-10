CGD apura conduta de sargento preso após não pagar conta de motel em Juazeiro do Norte

O agente de segurança precisou ser contido por uma equipe policial. A abertura do Conselho de Disciplina foi publicada no Diário Oficial do Estado na última semana, mas caso aconteceu em 2022

A Controladoria Geral de Disciplina (CGD) instaurou processo de disciplina para apurar a conduta de um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) por injúria, desacato e desobediência, durante uma ocorrência em um motel de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira, 5 de setembro.



Conforme o documento, o caso aconteceu em 2022, no bairro Romeirão, quando o agente de segurança não pagou a conta do estabelecimento.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) foi acionada, e uma equipe da Polícia Militar foi ao local e tentou convencê-lo a realizar o pagamento. No entanto, o policial teria feito diversas ofensas à composição, de acordo com a investigação.