Homem é preso por extorquir vítimas para pagar dívidas de sites de apostas online

A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu um homem acusado de extorsão e falsa identidade em Várzea Alegre, município localizado na região do Cariri. Mateus de Souza Varela, de 28 anos, foi autuado em flagrante após exigir uma alta quantia de dinheiro de uma vítima, para a quitação dívidas de sites de apostas on-line.

Segundo a Polícia, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte na quinta-feira, 5. O suspeito utilizou vários números de WhatsApp e chegou a se passar por um policial militar, exigindo o dinheiro e ameaçando matar a vítima caso não pagasse. Após o trabalho da Delegacia Regional, por meio do Núcleo de Inteligência Avançado, foi possível identificar o suspeito.

Após a troca de informações, os investigadores conseguiram chegar até a localização de Mateus, na sexta-feira, 6. Junto com o homem, os policiais civis apreenderam um celular utilizado para o contato com as vítimas.