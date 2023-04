Granja registra a maior chuva das últimas 24h no Ceará; veja previsão do tempo

O município de Granja, no região Norte do Estado, teve a maior chuva das últimas 24 horas no Ceará. A cidade registrou 52,2 milímetros (mm) de chuva entre as 7 horas de quinta-feira, 6, até as 7 horas desta sexta-feira, 7.

Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Uruoca (35,2 mm), Fortim (30 mm) e Russas (22.8 mm) também tiveram algumas das maiores chuvas do dia.

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (07/04)

1. Granja (Posto: GRANJA): 52.2 mm

2. Uruoca (Posto: PARACUA): 35.2 mm

3. Fortim (Posto: FORTIM): 30 mm

4. Russas (Posto: RUSSAS): 22.8 mm

5. Maranguape (Posto: MARANGUAPE): 21.4 mm

6. Tejuçuoca (Posto: TEJUCUOCA): 21 mm

7. Novo Oriente (Posto: EMAUS): 21 mm

8. Coreaú (Posto: AÇUDE DIAMANTE): 20.3 mm

9. Fortaleza (Posto: MESSEJANA): 19.9 mm

10. Morada Nova (Posto: ROLDAO): 19.2 mm

Ceará registra chuvas em 53 municípios; veja previsão para os próximos dias

Ao todo, nas últimas 24 horas, pelo menos 53 municípios registraram chuvas no Ceará. A previsão para esta sexta-feira, 7, é de chuva isolada em todas as macrorregiões do Estado.

Neste sábado, 8, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva também em todas as regiões. No Domingo de Páscoa, 9, a previsão segue a mesma.



