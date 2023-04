200 pessoas foram salvas de afogamento nos três primeiros meses de 2023

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o número é superior aos apresentados em anos anteriores. Nesta semana, a corporação divulgou vídeos com dicas de segurança

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) anunciou que resgatou 200 pessoas durante os meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. Segundo a corporação, o número é superior aos apresentados durante o mesmo período de 2021 e 2022 — quando foram salvos, respectivamente, 159 e 61 indivíduos de afogamento.

Apenas em janeiro, o balanço do CBMCE aponta que 100 salvamentos foram realizados. Em fevereiro, foram 66; em março, 34.

Ainda de acordo com as informações ventiladas, 644 banhistas foram salvos durante todo o 2022. O número desse ano também é maior do que os apresentados em 2020 e 2021 — quando 563 e 526 pessoas foram resgatadas, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Operação Semana Santa

Como forma de prevenir os riscos de afogamento durante a Semana Santa, o CBMCE divulgou, nessa segunda-feira, 3, uma série de vídeos em suas redes sociais, em que compartilha informações e formas de contornar os riscos da natação em água doce e salgada.

Como muitos cearenses costumam visitar o Interior durante o feriado, a corporação reforça a importância de se observar cuidados acerca do nado em açudes, rios e outros mananciais — segundo o CBMCE, 75% dos afogamentos testemunhados no Brasil ocorrem em águas doces.

Ao O POVO, o capitão Igor Cabral, subcomandante da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo dos Bombeiros, elenca os riscos inerentes a mergulhos nesses ambientes. “Rios, lagos e lagoas têm características específicas. Na maioria das vezes, as águas são turvas, com pedras submersas e galhos. Pessoas que não conhecem estes locais acabam tendo maior risco de se afogar”, aponta.



A corporação defende o uso de coletes salva-vidas, a natação com acompanhante e a atenção às condições climáticas para que problemas possam ser evitados.



Sobre o assunto Bombeiros registram 56 resgates de afogamento e 23 crianças perdidas durante Carnaval

Bombeiros resgatam 27 vítimas de afogamento nesse fim de semana

Tags