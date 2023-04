Sexta-Feira Santa: Funceme aponta possibilidade de chuva em todas as regiões do Ceará

As precipitações que atingiram o Estado nas últimas semanas fizeram com que 18 cidades decretassem estado de emergência

Todas as macrorregiões do estado do Ceará têm possibilidade de chuva nesta Sexta-Feira Santa, 7, aponta boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os acumulados devem se concentrar na faixa litorânea, Serra da Ibiapaba, Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns.

Como forma de mitigar os efeitos das fortes chuvas presenciadas nas últimas semanas, a Coordenadoria da Defesa Civil vai distribuir 1.800 cestas básicas para cerca de 9 mil moradores de 15 municípios do Ceará até o fim da semana. A Secretaria da Proteção Social (SPS) vem prestando auxílio na tarefa.

A pasta ainda orienta as cidades afetadas no tocante aos protocolos de atendimento e gestão das situações de perigo.

Ao todo, 18 municípios decretaram situação de emergência — Altaneira, Missão Velha, Aratuba, Antonina do Norte, Guaramiranga, Itapipoca, Uruburetama, Porteiras, Deputado Irapuan Pinheiro, Tururu, Senador Pompeu, Itapajé, Lavras da Mangabeira, Barreira, Pedra Branca, Umirim, São Benedito e Piquet Carneiro.

Somente a cidade de Milhã se encontra sob situação de calamidade. O número de desabrigados/desalojados nessas localidades é de 2.851. São 29 feridos e sete mortos.

Situação nas rodovias

Três rodovias estaduais se encontram completamente ou parcialmente interditadas. A CE-384, no trecho que liga Mauriti ao estado da Paraíba, apresenta bloqueio nos dois sentidos. Na área, as chuvas causaram um rompimento na pista.

Na CE-166, sinais de erosão podem ser notados em determinados trechos. Dessa forma, alguns setores da rodovia se encontram sob sinalização e bloqueio parcial.

Já na CE-321, na área entre São Benedito e a comunidade da Lapa, deslizamentos de rochas foram observados. Além disso, um trecho do setor sofreu com deslizamento de terra.



