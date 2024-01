Frecheirinha registra maior chuva das últimas 24 horas no Ceará

Maiores registros se concentram entre as macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns e da Ibiapaba; cinco cidades tiveram precipitações acima de 25 mm

Ibiapina , com 55 mm, e Santa Quitéria , com 44 mm, completam a lista dos maiores registros no período.

O município de Frecheirinha , localizado na região da Ibiapaba, a 301 km de Fortaleza , registrou a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas. Ao todo, foram observados 62 milímetros (mm) de precipitação na cidade, entre as 7 horas do último domingo, 7, e as 7 horas desta segunda-feira, 8.



De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência para a manhã desta segunda, 8, é que o céu varie entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões do Estado, podendo ficar sem nuvens à tarde.

As máximas devem atingir valores de 35°C a 38°C na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri. No Interior, a umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 35%, ainda conforme a Funceme; na Capital, os índices poderão variar de 45% a 60%.

Ainda de acordo com o órgão, a terça-feira deve manter as características de tempo firme, com baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral Norte, Ibiapaba e Cariri.



Confira as 10 cidades com maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas



1. Frecheirinha: 62 milímetros

2. Ibiapina: 55 milímetros

3. Santa Quitéria: 44 milímetros

4. Viçosa do Ceará: 43.2 milímetros

5. Ubajara: 41 milímetros

6. Cariré: 38 milímetros

7. Mucambo: 15 milímetros

8. Uruoca: 15 milímetros

9. Reriutaba: 14 milímetros

10. São Benedito: 9.4 milímetros

Dados coletados às 8h50min de segunda-feira, 8 de janeiro