Ceará: lei institui o Dia Estadual de Atenção à Gagueira

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sancionou a Lei Nº 18.677, que determina o Dia Estadual de Atenção à Gagueira, a ser comemorado anualmente em 22 de outubro. Informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição dessa sexta-feira, 5, e norma entrou em vigor na data da publicação.

Texto é de autoria da deputada estadual Larissa Gaspar (PT) e pretende "incentivar ações educativas de informação e conscientização com o objetivo de esclarecer sobre a gagueira, suas causas e seus impactos na qualidade de vida da pessoa que gagueja".

