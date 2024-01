Ceará deve ter clima estável e sem chuvas até terça-feira, 9

O Ceará deve ter céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões pelos próximos 3 dias. Conforme boletim emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o tempo deve ficar estável em todas as macrorregiões, ou seja, sem chuva.

Até às 11 horas deste domingo, apenas sete municípios cearenses registraram ocorrências de chuvas. A maior precipitação ocorreu em Potengi, no Sertão Central e Inhamuns, com 45 milímetros (mm). Em seguida, os municípios de Araripe, também no Sertão Central, e Missão Velha, no Cariri, registraram chuvas de 6.8 mm e 5 mm, respectivamente.

As temperaturas máximas devem ocorrer na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana, com valores que podem variar de 35 a 38°C.