Dia de Reis: grupos cearenses levam o profano-religioso para a Estação das Artes

Estação das Artes recebe XVI Mostra Estadual Ceará Ciclo Natalino 2023 Crédito: Samuel Setubal

Em comemoração ao Dia de Reis, a Estação das Artes, localizada no Centro de Fortaleza, tornou-se um palco para encantar e resgatar as raízes culturais do Ceará. Das 9 às 20 horas deste sábado, 6 de janeiro, o equipamento recebe a 16° Mostra Estadual Ceará Ciclo Natalino. Na ocasião, apresentam-se 14 grupos de Tradição e Projeção Folclóricas. Há espetáculos pastoris, bois, reisados, lapinhas e dramistas, oriundos da Capital e do interior do Estado. Segundo a tradição católica cristã, o Dia de Reis marca a data em que o recém-nascido Jesus Cristo recebeu a visita de "alguns magos do oriente", conhecidos como os três Reis Magos. A visita teria ocorrido no dia 6 de janeiro. Por isso, a noite do dia 5 de janeiro e madrugada do dia 6 é conhecida como "Noite de Reis".

No Ceará e em outros estados do Nordeste, o Dia de Reis abre espaço para manifestações artísticas que relembram a ocasião descrita no cristianismo. O pastoril, por exemplo, mistura a dança, música e o teatro para contar a história das pastoras a caminho de Belém, onde nasceu Jesus. Um dos grupos a se apresentar na Estação das Artes foi o Pastoril Pirambu, formado por crianças e adolescentes moradores do Grande Pirambu, em Fortaleza. Além da beleza da manifestação cultural, o espetáculo encantou pela energia vibrante dos jovens do palco. Com olhos atentos para resolver qualquer problema que surgisse durante o espetáculo, Fábio Lessa, coordenador do Pastoril Pirambu, não conseguia esconder o orgulho de ver mais um ano bem-sucedido para o grupo. “Nos espetáculos, abordamos temas como o nascimento, a vida e a ressurreição. Nós nos empenhamos em envolver as crianças em todas as etapas do processo, desde a pesquisa até o produto final, que é a apresentação. Nosso objetivo é manter viva essa tradição tão linda do nosso povo”, declarou o coordenador do pastoril Pirambu. 14 grupos de Tradição e Projeção Folclóricas apresentam-se na Estação das Artes neste sábado, 6, Dia de Reis Crédito: Samuel Setubal 14 grupos de Tradição e Projeção Folclóricas apresentam-se na Estação das Artes neste sábado, 6, Dia de Reis Crédito: Samuel Setubal 14 grupos de Tradição e Projeção Folclóricas apresentam-se na Estação das Artes neste sábado, 6, Dia de Reis Crédito: Samuel Setubal 14 grupos de Tradição e Projeção Folclóricas apresentam-se na Estação das Artes neste sábado, 6, Dia de Reis Crédito: Samuel Setubal Estação das Artes recebe XVI Mostra Estadual Ceará Ciclo Natalino 2023 Crédito: Samuel Setubal Ao lado da esposa e do neto, Tadeu da Silva, de 62 anos, aproveitou a manhã ensolarada de sábado para visitar a Pinacoteca do Ceará. Enquanto passeava pelo acervo, que fica bem ao lado da Estação das Artes, a família ouviu o ritmo animado ecoando pelo espaço e decidiu seguir o som.

No espaço onde os grupos folclóricos se apresentavam, o trio não pensou duas vezes e se sentou para apreciar. “Nós vimos a alegria daqui e achamos incrível. Já tínhamos visto várias reportagens sobre as apresentações, reisado, por exemplo, mas pessoalmente é ainda melhor. Muito bom ver a tradição ser mantida!”, comentou. Um dos espetáculos assistidos por Seu Tadeu e por muitas outras famílias foi o Reisado São Francisco, de Juazeiro do Norte. Pela tradição, os participantes do reisado visitam as casas de porta em porta com sua cantoria, lembrando a viagem dos Reis Magos para levar ao Menino Jesus seus presentes. Além disso, também praticam o jogo de espadas em uma bela dança coreografada. João Juventino, conhecido como Mestre Dodô, é um dos fundadores do Reisado São Francisco. Criado em 2021, o grupo que brilhou no palco da Estação das Artes é uma criança frente ao período em que Mestre Dodô brinca o reisado no Cariri: mais de 60 anos.