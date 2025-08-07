Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tombamento de caminhão deixa dois mortos e dois feridos na BR-222, em Forquilha

Tombamento de caminhão deixa dois mortos e dois feridos na BR-222, em Forquilha

O veículo envolvido na ocorrência, um caminhão VW/30.320 CRM 8X2, do município cearense de Tianguá, levava quatro ocupantes
Autor Gabriele Félix
Autor
Gabriele Félix Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O tombamento de um caminhão na cidade de Forquilha, município a 216,14 km de Fortaleza, deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas gravemente. O sinistro foi registrado na noite dessa quarta-feira, 6, por volta das 21 horas, na altura do km 214 da BR-222.

Leia mais

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O veículo envolvido na ocorrência, um caminhão VW/30.320 CRM 8X2, do município cearense de Tianguá, levava quatro ocupantes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas que vieram a óbito seriam o condutor, um homem de 44 anos, e um passageiro, de 42 anos. Os outros dois passageiros, ambos do sexo masculino, foram socorridos com lesões graves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou, em nota, que prestou atendimento às vítimas do acidente, ocorrido entre os municípios de Sobral e Forquilha. Após o socorro no local, os quatro ocupantes do veículo foram encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Mais informações em instantes

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar