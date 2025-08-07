Tombamento de caminhão deixa dois mortos e dois feridos na BR-222, em Forquilha

O veículo envolvido na ocorrência, um caminhão VW/30.320 CRM 8X2, do município cearense de Tianguá, levava quatro ocupantes

O tombamento de um caminhão na cidade de Forquilha , município a 216,14 km de Fortaleza , deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas gravemente. O sinistro foi registrado na noite dessa quarta-feira, 6, por volta das 21 horas, na altura do km 214 da BR-222.

O veículo envolvido na ocorrência, um caminhão VW/30.320 CRM 8X2, do município cearense de Tianguá, levava quatro ocupantes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas vítimas que vieram a óbito seriam o condutor, um homem de 44 anos, e um passageiro, de 42 anos. Os outros dois passageiros, ambos do sexo masculino, foram socorridos com lesões graves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou, em nota, que prestou atendimento às vítimas do acidente, ocorrido entre os municípios de Sobral e Forquilha. Após o socorro no local, os quatro ocupantes do veículo foram encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

