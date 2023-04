Barragem em Pedra Branca deve ficar em monitoramento constante, diz Defesa Civil

As irregularidades no açude apontadas pela Defesa Civil do Estado devem ser reparadas pelo proprietário da barragem

As famílias que foram orientadas a sair de suas casas devido ao risco de rompimento de uma barragem em Pedra Branca, no interior do Ceará, puderam voltar às suas casas. Na quinta-feira, 6, a Defesa Civil do Estado esteve no município e avaliou que não há necessidade de evacuação dos moradores do entorno do açude.

De acordo com o capitão Araújo, responsável técnico da Defesa Civil do Estado, foram encontradas algumas anomalias na barragem, como formigueiros e vertedouros obstruídos. Foi recomendado ao dono da propriedade em que o açude se encontra o conserto das irregularidades.

A outra barragem chamada de Açude do Povo, que fica mais próxima de onde as comunidades de moradores estão localizadas, também foi analisada. A preocupação da Prefeitura de Pedra Branca é que o rompimento de um açude leve água para o outro e, assim, as casas do entorno sejam alagadas.

Na noite de quarta-feira, 5, os moradores chegaram a ser orientados pelo prefeito a sair do local. Uma escola e uma creche foram disponibilizadas pela prefeitura para quem não tivesse outra residência para dormir.

O técnico afirma que o risco “não é zero, sobretudo neste período chuvoso”, mas que a população poderia ficar em suas casas. “O município ficará em monitoramento constante, essa foi nossa orientação”, diz.



