Piquet Carneiro: após barragem romper, município vive estado de alerta

As fortes chuvas que atingem o município de Piquet Carneiro, situado a 297,8 km de Fortaleza, fizeram a barragem de um açude romper nesse domingo, 2, e encheram todos os reservatórios da cidade. Devido ao risco de um novo rompimento, município vive estado de alerta frente a possibilidade de novas precipitações.

Barragem rompeu durante a tarde de ontem, e a água, além de invadir alguns comércios da cidade, causou perdas de lavouras e de animais. De acordo com a Defesa Civil do Ceará, os danos totais ainda não tinham sido mensurados até a noite desta segunda-feira, 3.

Órgão esteve na cidade durante o dia de hoje e constatou que o açude que rompeu não apresenta mais riscos. Equipes colocaram sacos de areia pra segurar a parte que caiu da barragem e usaram técnicas para rebaixar os sangradouros, evitando assim um novo incidente.

Além disso, técnicos da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o secretário da infraestrutura, Niclézio Bezerra, e outros representantes também estiveram hoje na cidade para acompanharem os serviços no açude, feitos com máquinas da prefeitura local.

Em vídeos publicados em seu perfil no Instagram, o prefeito da cidade, Bismarck Barros, mostrou o trabalho sendo realizado, reforçando e agradecendo a ajuda da comunidade.

"Agradeço também as pessoas das comunidades que se dispuseram em ajudar na mão de obra, contribuindo e unindo esforços para que nosso objetivo fosse alcançado! É isso aí… amanhã teremos mais trabalhos e, se Deus quiser, iremos conseguir sanar toda essa dificuldade", disse em publicação.

Piquet Carneiro está em alerta após fortes chuvas

As fortes chuvas deixaram todos os açudes da cidade cheios. Até às 21 horas desta segunda, pelo menos 50 reservatórios tinham recebido ações para não romperem. No entanto, prefeito estaria preocupado quanto a conseguir atender toda a demanda de açudes do município apenas com a aparelhagem local.

O gestor teve uma reunião de alinhamento com os técnicos e os representantes que estiveram presentes hoje na cidade, apresentando situação ao Governo do Estado. Já na próxima terça-feira, 11, ele deve se encontrar em Brasília com o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para pedir, junto a outros prefeitos de cidades atingidas pelas chuvas, recursos para enfrentar situação.

Além das demais ações realizadas, a Defesa Civil fez uma inspeção em barramentos no entorno do Centro para avaliação dos riscos de rompimento em outros açudes. "Visitamos cinco (açudes), todos possuem alguma anomalia. Porém, de possíveis soluções para minimizar os riscos. Cabe ao empreendedor do açude sua manutenção e reparo", destacou o capitão Araújo, que atuou na área.

"Se continuarem as chuvas intensas, todos os açudes de pequeno porte possuem riscos de romperem, pois não existem sangradouros dimensionados corretamente para chuvas intensas . A Defesa Civil estadual dará todo suporte técnico para a Defesa Civil municipal para que não tenhamos um desastre de rompimento", alertou ainda o agente.

Conforme previsão elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o sul do Estado deve apresentar maiores condições para chuvas mais expressivas entre a noite de segunda, 3, e a madrugada desta terça-feira, 4. Já para a próxima quarta-feira, 5, a tendência é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado, com registros em todas as áreas do território cearense.

Com informações da repórter Alexia Vieira

