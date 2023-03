Homem de 44 anos morre em bar em Farias Brito, na região sul do Ceará

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local colhendo indícios que auxiliarão nas investigações

Um homem de 44 anos morreu após ingerir bebida alcoólica em um bar no Centro do município de Farias Brito, a 458,4 km de Fortaleza, na noite dessa sexta-feira, 17. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do óbito. Somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível confirmar a causa da morte.

Segundo os primeiros levantamentos policiais, a vítima se sentiu mal e logo em seguida morreu após beber, informa a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local colhendo indícios que auxiliarão nas investigações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia Regional de Crato.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional do Crato: (88) 3102 1285

Sobre o assunto Parte de casarão antigo desaba em Pacatuba após fortes chuvas

Missão Velha decreta estado de emergência devido às fortes chuvas

Homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável

Homem é preso após perseguir e ameaçar ex-namorada em Fortaleza

Tags