Eusébio: policial que matou companheira, também da PM, é afastado

PM Joaquim Gomes é acusado de matar a tiros a companheira, também policial militar, Larissa Gomes / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) instaurou processo administrativo disciplinar contra o policial militar Joaquim Gomes de Melo Filho. Ele é acusado de matar a tiros a companheira, também policial militar, Larissa Gomes da Silva, de 26 anos, no dia 3 de dezembro, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O agente também foi afastado da corporação militar pelo órgão. A decisão consta em uma portaria do órgão publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nessa terça-feira, 16. O agente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva no dia 5 de dezembro. Ele responde pelo crime de feminicídio.

De acordo com a CGD, o policial teria efetuado dois tiros contra a PM, sendo o suspeito também alvejado pela vítima. Os autos do processo apontam que a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência na avenida Santa Cecília, no Eusébio, onde o casal teria discutido e trocado tiros dentro do próprio carro. O policial Joaquim dirigiu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município. No local, foi constatado o óbito da companheira e ele foi socorrido com um tiro na perna. No interior do carro, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) encontrou duas armas de fogo, sendo uma em cima do banco do passageiro e outra atrás do banco do motorista. Em interrogatório, Joaquim Gomes alegou que agiu em legítima defesa após a vítima sacar uma arma durante a discussão. O processo segue em segredo de Justiça. O caso será julgado pelo Tribunal do Júri na Vara Criminal da Comarca de Eusébio. O policial deve ser transferido para o Presídio Militar, onde permanecerá à disposição da Justiça.