Colégios da PMCE e CBMCE abrem processo seletivo; onde fazer inscrição

Colégios da PMCE e CBMCE abrem processo seletivo. Na imagem, desfile de alunos do Colégio de Bombeiros / Crédito: © DAVI PINHEIRO/ GOV. DO CEARA

O período de inscrições para o processo seletivo dos colégios da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) já foi iniciado. A solicitação deverá ser realizada exclusivamente online até o dia 12 de novembro. As 692 vagas disponíveis serão distribuídas, com 482 destinadas aos colégios da PMCE General Edgard Facó, em Fortaleza; Coronel Hervano Macêdo Júnior, em Juazeiro do Norte; Tenente Mário Lima, em Maracanaú; e Ministro Jarbas Passarinho, em Sobral.

Os outros 210 espaços vão para o colégio do CBMCE, Escritora Rachel de Queiroz, na Capital. O edital foi publicado na última quinta-feira, 23, no Diário Oficial do Estado, estabelecendo as normas e o processo de inscrição.

Colégios da PMCE e CBMCE: onde fazer inscrições Os registros, apenas via Internet, devem ser realizados no endereço eletrônico da organizadora da seleção: portal.recrutamentobrasil.com.br/. As inscrições, a partir da segunda-feira, 27 de outubro, seguem até o dia 12 de novembro.