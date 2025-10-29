Colégios da PMCE e CBMCE abrem processo seletivo; onde fazer inscrição

Colégios da PMCE e CBMCE abrem processo seletivo; onde fazer inscriçãoCom 692 novas vagas, as unidades educacionais estão em Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte
O período de inscrições para o processo seletivo dos colégios da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) já foi iniciado. A solicitação deverá ser realizada exclusivamente online até o dia 12 de novembro.
As 692 vagas disponíveis serão distribuídas, com 482 destinadas aos colégios da PMCE General Edgard Facó, em Fortaleza; Coronel Hervano Macêdo Júnior, em Juazeiro do Norte; Tenente Mário Lima, em Maracanaú; e Ministro Jarbas Passarinho, em Sobral.
Os outros 210 espaços vão para o colégio do CBMCE, Escritora Rachel de Queiroz, na Capital.
O edital foi publicado na última quinta-feira, 23, no Diário Oficial do Estado, estabelecendo as normas e o processo de inscrição.
Colégios da PMCE e CBMCE: onde fazer inscrições
Os registros, apenas via Internet, devem ser realizados no endereço eletrônico da organizadora da seleção: portal.recrutamentobrasil.com.br/. As inscrições, a partir da segunda-feira, 27 de outubro, seguem até o dia 12 de novembro.
Na área do candidato, os responsáveis devem inscrever o CPF e preencher os dados solicitados na ficha de cadastro.
A taxa de inscrição, no valor de R$ 25, deve ser paga pelo Documento de Arrecadação Estadual (DAE), gerado no endereço eletrônico da seleção.