Eusébio: carro perde controle e atinge motocicleta na contramão

Vídeo: carro perde controle, invade contramão e atinge motocicleta no EusébioDuas pessoas sofreram escoriações e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sem risco de morte. Caso aconteceu no sábado, 25
Um carro perdeu o controle e invadiu a contramão de um trecho da rodovia CE-040, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesse sábado, 25. No local, o veículo atingiu uma motocicleta, com duas pessoas, e um muro.
Imagens de câmera de segurança registraram o acidente de trânsito no km 12 da rodovia. No registro, é possível visualizar o veículo, modelo Troller, saindo da via e ultrapassando o canteiro até vir colidir com a moto e o muro.
Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), as duas pessoas na motocicleta sofreram escoriações e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sem risco de morte.
A ocorrência foi atendida por equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE). No local, a equipe do BPRE controlou o fluxo de veículos na via e registrou um Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito.
A PM não informou se o condutor do veículo foi detido e se o suspeito tinha ingerido bebida alcoólica.