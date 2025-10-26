Eusébio: carro perde controle e atinge motocicleta na contramão

Imagens de câmera de segurança registraram o acidente de trânsito no km 12 da rodovia / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um carro perdeu o controle e invadiu a contramão de um trecho da rodovia CE-040, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesse sábado, 25. No local, o veículo atingiu uma motocicleta, com duas pessoas, e um muro. Imagens de câmera de segurança registraram o acidente de trânsito no km 12 da rodovia. No registro, é possível visualizar o veículo, modelo Troller, saindo da via e ultrapassando o canteiro até vir colidir com a moto e o muro.