Família procura jovem que desapareceu no Eusébio

Família procura jovem que desapareceu no EusébioNathiara é diagnosticada com depressão e outros transtornos psicológicos. A mãe suspeita que a filha poderia estar tendo uma crise quando saiu de casa
A jovem Nathiara de Oliveira, 19, moradora do bairro Timbu, no município do Eusébio, a 21,95 km da Capital, está sendo procurada pela família. Ela não é vista desde 19h30min desse domingo, 26, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), após ter uma discussão com a mãe.
A jovem estava na calçada de casa e saiu caminhando. De acordo com a mãe, Sionara de Oliveira, os pais entraram na residência para pegar a motocicleta e ir atrás de Nathiara, mas eles já não a viram mais.
A mãe conta que a jovem saiu sem o celular e sem dinheiro.
Jovem é diagnosticada com depressão e esquizofrenia
A mãe de Nathiara, informou que a filha é diagnosticada com depressão e esquizofrenia, e suspeita que ela poderia estar tendo uma crise quando saiu de casa.
“Ela faz uso de medicação controlada e tem laudo. Ela foi diagnosticada com depressão, esquizofrenia, e ela também tem déficit de aprendizagem e ansiedade.”
A mãe da garota conta que tem medo, pois Nathiara está há 24 horas sem tomar a medicação e pode sofrer convulsões.
Polícia Civil investiga desaparecimento
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o desaparecimento da jovem, que foi vista pela última vez nesse domingo, 26, no município de Eusébio.
“A Delegacia de Polícia Civil do Eusébio segue realizando diligências até a localização da mulher”, finalizou a nota.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia Metropolitana de Eusébio: (85) 3101 2046
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br