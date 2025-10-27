Família procura jovem que desapareceu no Eusébio

Nathiara é diagnosticada com depressão e outros transtornos psicológicos. A mãe suspeita que a filha poderia estar tendo uma crise quando saiu de casa

A jovem Nathiara de Oliveira, 19, moradora do bairro Timbu, no município do Eusébio , a 21,95 km da Capital, está sendo procurada pela família. Ela não é vista desde 19h30min desse domingo, 26, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), após ter uma discussão com a mãe.

A jovem estava na calçada de casa e saiu caminhando. De acordo com a mãe, Sionara de Oliveira, os pais entraram na residência para pegar a motocicleta e ir atrás de Nathiara, mas eles já não a viram mais.

A mãe conta que a jovem saiu sem o celular e sem dinheiro.

Jovem é diagnosticada com depressão e esquizofrenia

A mãe de Nathiara, informou que a filha é diagnosticada com depressão e esquizofrenia, e suspeita que ela poderia estar tendo uma crise quando saiu de casa.

“Ela faz uso de medicação controlada e tem laudo. Ela foi diagnosticada com depressão, esquizofrenia, e ela também tem déficit de aprendizagem e ansiedade.”