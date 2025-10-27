Homem é preso após acidente que levou um bebê a óbito em Quixelô

Imagem de apoio ilustrativo. O suspeito foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) pelo crime de homicídio e lesão corporal culposa no trânsito / Crédito: Samuel Setubal

Um homem de 33 anos foi preso depois de ter colidido com o carro em uma motocicleta na rodovia CE-375, no município de Quixelô, no Interior do Ceará. Após o acidente, ocorrido na madrugada deste domingo, 27, um bebê, de 11 meses, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. LEIA MAIS | Violência urbana e educação: o que escolas do Ceará fazem para continuar sendo espaços seguros

