Homem é preso após acidente que levou um bebê a óbito em Quixelô

Bafômetro dá positivo e homem é preso após acidente que matou criança em QuixelôUma criança de 11 meses morreu após a colisão entre um carro e uma moto, neste domingo, 26. O condutor do carro foi autuado em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo
Um homem de 33 anos foi preso depois de ter colidido com o carro em uma motocicleta na rodovia CE-375, no município de Quixelô, no Interior do Ceará. Após o acidente, ocorrido na madrugada deste domingo, 27, um bebê, de 11 meses, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.
O suspeito foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na noite de domingo, 27, pelo crime de homicídio e lesão corporal culposa no trânsito, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
O motorista do veículo, foi localizado por equipes da PMCE no município de Iguatu, no Interior do Ceará, durante as diligências. Após a captura, ele realizou o teste de alcoolemia, que atestou positivo.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Iguatu, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).
No departamento policial o condutor foi autuado em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada devido ao álcool ou outra substância psicoativa. Agora, o homem está à disposição da Justiça.