Dois motoristas ficam feridos após colisão entre quatro veículos em rodovia no Eusébio

Um acidente envolvendo três carros e uma motocicleta deixou dois motoristas feridos em um trecho da rodovia CE-025, na altura do quilômetro 8, no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu na noite dessa terça-feira, 1ª.

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi acionada via Ciops. No local, os agentes constataram três carros danificados e a motocicleta tombada no acostamento. A PM informou que o teste de alcoolemia deu negativo para os envolvidos.