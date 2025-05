Idoso de 74 anos é atropelado e morre em Aurora; motorista é filho do prefeito

Idoso de 74 anos é atropelado e morre em Aurora / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Um homem de 74 anos morreu após ser atropelado por um carro na CE-153, em Aurora, a 448,5 km de Fortaleza. O acidente aconteceu na manhã do domingo, 4, e conforme O POVO apurou, o condutor foi identificado como Marcone Tavares de Luna Filho, filho de Marcone Tavares, que é prefeito da Cidade. O motorista fugiu e o veículo foi apreendido. LEIA TAMBÉM | Sob prorrogação, carteirinhas de estudante 2025 ainda não foram enviadas para confecção



Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem de 74 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A corporação ainda apura as circunstâncias do acidente. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível observar que o carro, que foi abandonado e posteriormente apreendido, ficou muito danificado. Em nota, a PC-CE informa que a Delegacia Seccional de Juazeiro do Norte, unidade na região, investiga o caso. Motorista teria ingerido bebida alcoólica na noite anterior Conforme O POVO apurou, o motorista tirou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em janeiro recente. Na noite anterior ao do acidente, teria ingerido bebida alcoólica, mas alegou em depoimento ter acordado "bem". Disse ainda que deu carona a um amigo quando pegou a estrada, com o céu ainda escuro.