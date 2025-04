Policiais apreendem 4 toneladas de fios e hidrômetros em Maracanaú

Segundo dados da Enel, distribuidora de energia elétrica no Estado, o volume de cabos furtados de rede de energia cresceu cerca de 26% no Ceará em 2024. Foram 320 quilômetros de extensão totalizados até dezembro passado. O dado é comparado ao mesmo período de 2023. A empresa diz que o furto de cabos afetou mais de meio milhão de unidades consumidoras no Ceará, que tiveram o serviço de luz interrompido pelo crime.

População pode denunciar casos para a Polícia Civil

A Polícia Civil pede que a população contribua com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos de investigação. As informações podem ser direcionadas para o fone 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ou pelo número (85) 3101-0181 (WhatsApp), pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Também via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As informações ainda podem ser repassadas via (85) 3101-1141, número de telefone da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). O sigilo e o anonimato são garantidos.