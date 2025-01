Motorista foge da Polícia na contramão em rodovia no Eusébio; veja vídeo

De acordo com a PM, o motorista desobedeceu à ordem de parada para abordagem de rotina e fugiu por cerca de três quilômetros (km) na CE-040. Ele adentrou o estacionamento de um colégio, obtendo acesso à rodovia na contramão.

Um motorista foi detido após fugir na contramão na CE-040, no Eusébio , na Região Metropolitana de Fortaleza , na tarde deste sábado, 4. Condutor, de 22 anos, não possuía habilitação para dirigir e o veículo tinha débito de licenciamento, segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Equipe do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) perseguiu o veículo até o motorista realizar uma manobra de retorno e ser interrompido. O condutor teve resultado negativo para o teste de alcoolemia. Uma adolescente de 16 anos estava no veículo e foi ouvida como testemunha.

O motorista foi autuado com base nos artigos 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), na Delegacia Metropolitana de Aquiraz. Já o veículo foi recolhido para o depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).



Motorista foge da polícia na contramão: veja vídeo

> Clique aqui para assistir no Dailymotion