Ao tentar fugir, brasileira entrou em quarto onde incêndio teve início em hotel na Tailândia

A Polícia Metropolitana de Bangkok publicou detalhes sobre o incêndio na Tailândia que tirou a vida da médica Carolina Pimentel Canale, na madrugada de domingo, 29. Segundo informações do portal Khaosod, que repercutiu o comunicado da segunda-feira, 30, a jovem de 24 anos estava tentando fugir e entrou por engano no apartamento 511, epicentro do fogo. Sem conseguir escapar, a quantidade de fumaça inalada por Carolina foi fatal.

No local, os investigadores encontraram uma cama destruída pelo fogo, o que indicava que ali foi o ponto de origem do incêndio. Segundo o portal tailandês, a forma da morte de Carolina comoveu a equipe da polícia, considerando a fatalidade de ela ter entrado no apartamento onde o incêndio começou. Noivo segue internado e 'muito abalado' Carolina estava hospedada no quinto andar do The Ember Hotel, junto de seu noivo, Fernando Ressurreição, de 26 anos. Os dois oficializaram o noivado durante a viagem.