Tráfico, lavagem de dinheiro e rifas ilegais: mulher é presa no Eusébio em operação interestadual

A operação da Polícia Civil da Bahia prendeu 21 pessoas, sendo 14 na Bahia, cinco em Goiás e uma no Ceará

Uma mulher foi presa no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), alvo de investigação interestadual contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Operação denominada "Falsas Promessas" prendeu 21 pessoas, sendo 14 na Bahia, cinco em Goiás e uma no Ceará, e tem como foco o uso de dinheiro para tráfico de entorpecentes por meio de rifas ilegais.

Operação foi desencadeada pela Polícia Civil da Bahia — por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD). Um suspeito resistiu à ação policial e em confronto com os agentes de segurança acabou sendo alvejado e morto. Com os alvos, foram apreendidos veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife e dinheiro em espécie.