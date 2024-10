Guardas municipais do Eusébio são investigados por tiro que matou mulher na frente dos filhos

Flávia foi morta com um tiro na cabeça na BR-116 Crédito: leitor via WhatsApp

Três guardas municipais do Eusébio, distante 21,95 km de Fortaleza, estão sendo investigados pela morte de Flávia Maria Ferreira Sampaio Barros, 43, vítima de bala perdida enquanto estava dentro de um carro com o marido e os filhos. Caso aconteceu no último dia 18, no bairro Pedras, em Fortaleza. Informação foi divulgada pela Guarda Civil Municipal do Eusébio (GCM), neste sábado, 26. Em nota, órgão destacou que agentes já prestaram depoimento para a polícia e pontuou que eles se mantiveram tranquilos, com o "firme posicionamento que não estão envolvidos na fatalidade ocorrida". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, instituição também frisou que armas usadas pelos guardas foram entregues no dia 23 recente, através de ofício expedido pela Polícia Civil (PC-CE), para que sejam averiguadas e passem por perícia.

"A Guarda Civil Municipal lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família da vítima. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a legalidade, estando totalmente disponível para colaborar com as investigações levadas a efeito pelos órgãos competentes'", completa. Também em nota, o órgão frisa que não há indício de que guardas sejam culpados e que eles "continuam em serviço até que ocorra uma mudança" sobre isso. Instituição destacou ainda que depoimentos prestados e entregas de armas "são atos básicos de uma investigação", e não afirmam culpabilidade. Flávia foi atingida na cabeça

Flávia morava em Itaitinga, na Região Metropolitana (RMF), mas no momento do ocorrido voltava de carro com a família da casa da sua mãe, que fica localizada no bairro Vila União, em Fortaleza. O viúvo da vítima, Adriano da Silva Barros, 42, que dirigia o veículo, conta que a esposa vinha no banco do passageiro, com o filho de dois anos do casal no colo. A filha deles, de 20, estava no banco traseiro. De acordo com Adriano, em um trecho da BR-116 uma motocicleta com dois homens passou ao lado deles e logo em seguida ouviram o tiro. Quando olhou para trás, ele conta ter visto uma viatura da Guarda Municipal.

Nesse momento, um segundo disparo teria sido realizado, vindo da parte de trás e atingido a cabeça de Flávia. Adriano conta que chegou a pedir socorro para a viatura, mas não foi atendido. Quando a ambulância chegou no local a vítima já estava em óbito. Em nota encaminhada ao O POVO neste sábado, 26, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "indícios colhidos por equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) subsidiam os trabalhos policiais". Ocorrência está sendo investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza "oitivas e diligências visando elucidar o caso".

Leia nota na íntegra: "A Guarda Civil Municipal de Eusébio, com respeito à ocorrência que vitimou a senhora Flávia, de 43 anos, na BR-116, na noite do dia 18, informa que, a partir dessas informações midiáticas, realizou levantamentos preliminares, e que nada há, até o momento, que indique o envolvimento de qualquer integrante ou equipe plantonista na noite do evento.

A Guarda Civil Municipal lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família da vítima. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a legalidade, estando totalmente disponível para colaborar com as investigações levadas a efeito pelos órgãos competentes, caso seja necessário.

No depoimento dos três guardas que a polícia civil está investigando foi de tranquilidade e de um firme posicionamento que não estão envolvidos na fatalidade ocorrida.