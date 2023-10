PRF apreende carga ilegal de madeira em Eusébio

O condutor do veículo, um jovem de 29 anos, disse que trazia a carga de 17 m³ de Aracoiaba com destino a Capital. Durante a abordagem, foi constatado que o Documento de Origem Florestal (DOF) apresentava inconsistências e estava fora da validade.

Com a constatação do crime ambiental, a carga será levada para a Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace), onde as medidas cabíveis para a regularização ou destinação adequada da madeira serão realizadas.

O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e deverá prestar esclarecimentos à Justiça. Além do condutor, o dono do caminhão também deverá se apresentar para que os devidos esclarecimentos sejam dados.