PM é preso por suspeita de fazer gestos libidinosos na presença de crianças

Um policial militar foi preso, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, na manhã do último domingo, 15, por suspeita de praticar ato libidinoso para duas crianças de oito e cinco anos de idade.

A Polícia Militar foi acionada para ir ao local e lá chegando se deparou com muitos populares, que informaram que um policial estava fazendo gestos obscenos na presença de algumas crianças que brincavam na calçada de suas residências.

O sargento, lotado no Batalhão de Polícia de Guarda Externa Presídios e Estabelecimentos Penais (BPGEP), foi conduzido à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), onde foi autuado pelo crime de aliciar, assediar, instigar ou constranger criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.