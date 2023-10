Mulher de 35 anos é morta e companheiro é preso suspeito pelo crime

Uma mulher de 35 anos, identificada como Cláudia Barbosa Maia, foi morta a facadas no distrito de Ponta da Serra, no município de Crato, a 502, 3 km de Fortaleza. O então companheiro da vítima foi preso em flagrante suspeito pelo crime. A prisão aconteceu no mesmo dia do crime, sábado, 14.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a equipe foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), mas a vítima morreu no local.

O suspeito foi encontrado trafegando em uma motocicleta na estrada e, após ser preso, foi conduzido à Delegacia de Crato, onde foi autuado por feminicídio.