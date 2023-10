Suspeito de matar a namorada a facadas é preso no Crato

Um homem de 44 anos, suspeito de matar a namorada a facadas, no Sítio Altos, na cidade do Crato, no último sábado, 15, foi preso pela Polícia Militar logo após o crime. De acordo com informações da PM, Cláudia Barbosa Maia, 35, foi morta dentro da própria residência.

Depois que cometeu o feminicídio, o homem identificado apenas como José Rivaldo tentou fugir em uma motocicleta, mas foi capturado pela polícia, no Sítio Quebra.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais foram acionados pela população, saíram em diligências e encontraram o suspeito trafegando por uma estrada.