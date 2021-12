1 quilo de ecstasy e skunk é apreendido em embalagens dos Correios

A Polícia Federal apreendeu um quilo em MDMA (ecstasy) e skunk (maconha) em quatro embalagens que tinham destinatários em Fortaleza. A apreensão ocorreu na manhã desta sexta-feira, 24, nos Correios de Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza).

Ninguém foi preso. A PF informou que continuará investigando o caso para identificar os envolvidos. "O trabalho se deu em parceria com a Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios e Sefaz (Secretaria da Fazenda do Ceará) a partir de investigações da PF".

Conforme dados da corporação, a PF apreendeu em 2021 mais de 3,6 toneladas de drogas no Ceará. "Grandes apreensões neste anos contaram com a atuação direta de cães farejadores, como 1 tonelada de cocaína apreendida em Chaval, no interior do Ceará, no início deste mês, na quinta-feira (8); e 346 kg de cocaína em Eusébio, no dia 26 do último mês de julho", disse a PF.



