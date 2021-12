Mil quilos de cocaína em Chaval: apreensão é a maior das forças policiais do Ceará

Um total de 1.037 quilos de cocaína foram apreendidos em Chaval, na Região Norte do Ceará, nas dependências de uma fazenda. De acordo com a Polícia, a droga já estava pronta para ser embarcada, provavelmente para África ou Europa. Três pessoas foram presas, sendo um empresário do Paraná, um fazendeiro paulista e um jovem natural de Itapipoca, que alegou que faria o transporte da droga.

A ação foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) e Polícia Federal e resultou de um mês de investigações da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Polícia do Ceará. A apreensão da droga, a maior executada pelas forças policiais cearenses, aconteceu na última quarta-feira, 8. A suspeita é de embarcações eram utilizadas para o tráfico.

Os suspeitos foram identificados como um fazendeiro e outro empresário do setor de venda de produtos de mecânica para veículos. Ainda de acordo com a Polícia, eles tentaram tentaram fugir e abandonar os celulares pessoais.

Os policiais identificaram a localização da droga e realizaram o flagrante. Os presos foram interrogados e indiciados pela PF e poderão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrarem organização criminosa, com penas de até 33 anos de reclusão.

A investigação durou um mês. Além dos três homens, a Polícia informa que o próximo passo é identificar mais pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro e no financiamento das drogas. "Agora começa outro trabalho. Temos 30 dias para identificar a participação [no crime] dos três homens e, principalmente identificar o financiamento milionário e ilícito das drogas", afirmou o delegado Alan Robson da Polícia Federal.

*Com informação de Alexia Vieira

