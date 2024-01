Estado pagará indenização e pensão a família de estudante que se afogou

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) condenou o Estado e o dono de um balneário na cidade de Cruz, no Litoral Norte do Ceará, a pagar indenização e pensão à família de um adolescente que se afogou no local. As informações sobre o julgamento, que ocorreu no fim de novembro, são do Tribunal.

O caso ocorreu em 2015. Na ocasião, o jovem estava em uma excursão ao balneário, organizada pela Escola Estadual Theolina de Murylo Zacas.

O adolescente se banhava com dois amigos e, após se distanciarem de um deles, notou que o garoto estava se afogando. Ao resgatar o colega, ele próprio acabou se afogando e morreu.