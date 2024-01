CE: Homem mata paciente na saída de centro odontológico

Crime foi registrado na porta de equipamento público em São Gonçalo do Amarante. O estabelecimento funcionava normalmente quando aconteceu o crime

Um criminoso matou a tiros um paciente na frente do Centro de Especializades Odontológicas (CEO) em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima saía do equipamento público quando foi atingida pelos disparos, nesta segunda-feira, 11.

Conforme testemunha ouvida pelo O POVO, os criminosos foram em direção ao paciente. A porta do Centro de Especialidades Odontológica apresentava várias marcas de tiros, e a Polícia foi acionada para a unidade de saúde.

De acordo com a fonte, as pessoas correram na hora dos tiros, muitas pessoas choravam. Após o crime, os funcionários foram liberados mais cedo.