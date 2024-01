Jovem de 18 anos é preso com moto adulterada em Caucaia

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite da última sexta-feira, 8, enquanto pilotava uma motocicleta adulterada no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram encontrados indícios de adulteração e clonagem na numeração do veículo, que não estava de acordo com o padrão de fábrica.

Aos agentes da PRF, o condutor disse que a moto pertencia ao irmão dele, embora não esteja no nome do rapaz, e não quis dar informações sobre a aquisição do veículo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com a Polícia, as mudanças no veículo foram grosseiras a ponto de impedir a identificação original do veículo, que passará por perícia da Polícia Judiciária e devolvido ao verdadeiro dono, caso seja confirmada a suspeita de roubo.