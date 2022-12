Crime sexual contra crianças: maioria dos suspeitos é de parentes das vítimas

De acordo com as investigações, a maioria dos suspeitos é de parentes das vítimas

A Polícia Civil do Ceará está cumprindo, no município de Cruz, 14 mandados (7 de prisão e 7 de busca e apreensão) contra crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Os alvos da operação "Ártemis" são suspeitos de estupro e estupro de vulnerável. Cinco homens foram presos nas primeiras horas desta quarta-feira, 7.

Com os mandados de prisão preventiva em mãos, os policiais iniciaram a execução da operação em buscas dos alvos, que teriam cometido os crimes entre 2021 e 2022.

De acordo com as investigações, a maioria dos suspeitos é de parentes das vítimas. A Polícia Civil destaca que isso facilita o cometimento dos crimes dada a relação de proximidade e a confiança estabelecida. Com o intuito de preservar as vítimas, a identificação dos suspeitos será preservada.

De acordo com o delegado Julio Chiarini, titular da Delegacia de Cruz e responsável pela ação, este tipo de operação é fundamental para que os indivíduos e a população entendam que os crimes não ficarão impunes.

“A operação continua durante todo o dia de hoje e, se tudo der certo, teremos 100% de êxito com todos os mandatos objetivados nesta diligência”, diz o delegado.

O nome da operação, “Artemis”, é uma referência à deusa da mitologia grega conhecida como protetora das mulheres, das crianças e dos nascimentos.



Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Cruz: (88) 3660-1436



Atualizada às 12h21