Criminosos explodem agência bancária em Ipu

antes do ataque ao banco, os criminosos atiraram contra a segurança pública do município

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida por um grupo de criminosos durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quarta-feira, 7, na cidade de Ipu, no interior do Ceará. A sede da Prefeitura do Município, que fica no imóvel ao lado, também foi danificada.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), os suspeitos tentaram explodir o cofre do banco, mas não conseguiram.

As explosões quebraram vidros e danificaram as paredes do local. Imagens mostram os danos causados à estrutura do prédio que abriga o banco, veja:

O barulho dos tiros e das bombas surpreenderam a população local. Gravações registram a aflição das pessoas.

As imagens que circulam pelas redes sociais auxiliam o trabalho dos policiais. As investigações estão a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), segundo a SSPDS.