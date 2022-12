Cearense de 17 anos é resgatada de cárcere privado no Paraná

Uma adolescente de 17 anos, natural do Ceará, foi resgatada após ser mantida em cárcere privado pelo namorado. A ação policial ocorreu nessa sexta-feira, 2, no estado do Paraná. Segundo a Polícia Civil (PC-CE), tanto a vítima quanto o suspeito eram cearenses, mas estavam morando na região Sul.

O resgate ocorreu após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra o suspeito, um homem de 28 anos. Após ser resgatada, a adolescente foi encaminhada para um abrigo no Paraná. Ela aguarda ser conduzida para o município de Sobral, no Ceará, onde residem seus familiares.

A PC-CE continua com as investigações em torno do suspeito. Uma ação foi desenvolvida por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, com apoio da Polícia Civil do Paraná (PCPR).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Líder religioso é preso suspeito de estupro contra adolescente em Bela Cruz

Casa da Criança e do Adolescente atende mais de 3 mil ocorrências em 4 meses

Beberibe: Adolescente forja sequestro com ajuda do namorado após pais reprovarem relação

Tags