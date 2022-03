"Como eu volto sem você?", diz companheira de turista vítima de afogamento no Buraco Azul

Por meio das redes sociais, Bianca Carvalho, a companheira de Uilgner Rodrigues, que morreu afogado no Ceará nessa segunda, 21, fez uma publicação no Instagram lamentando a morte. O casal de São Paulo viajou ao Estado cearense para passear, e o rapaz foi vítima de afogamento no Buraco Azul Caiçara, no município de Cruz, a 243,1 km de Fortaleza. "Como eu volto sem você? Eu te amo. Tá doendo muito."



Os dois publicaram fotos desde o avião, o hotel e durante o passeio de Jericoacoara eles eram acompanhados por um fotógrafo. O profissional relatou que eles estavam muito felizes com o momento. Abalado, o fotógrafo pediu para não falar sobre o assunto. Eles acompanhavam a Bianca após a morte.

Sobre o assunto Turista morre afogado no Buraco Azul em Caiçara, ponto turístico próximo de Jericoacoara

Equipe de voo panorâmico foi obrigada a realizar transporte de vítima de afogamento de forma ilegal e sem condições de decolagem, diz empresa

Restaurante Buraco Azul Caiçara suspende funcionamento após morte de turista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, o profissional relatou que ainda estava sem acreditar no ocorrido. Afirmou que Uilgner era uma pessoa de muita alegria. Ele publicou imagens em que o rapaz aparece brincando e posando para as fotografias.

Mais de 1.400 comentários foram deixados no último post de Bianca. Muitas pessoas utilizaram as redes sociais para lamentar, desejar os pêsames e dar força para a moça.

Pessoas também que sequer conheciam a turista foram até a página para enviar mensagens de conforto. Parentes e amigos comentaram sem acreditar. Uma familiar, que se identifica como tia de Uilgner, diz que queria "prever" o que ia acontecer para que pudesse impedir o acidente.

Tags