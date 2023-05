Croatá: homem é preso suspeito de cometer estupro de vulnerável contra a própria filha

Um homem de 37 anos foi preso, na sexta-feira, 19, suspeito de ter cometido estupro de vulnerável contra a própria filha, de 13 anos. Detido também teria descumprido Medidas Protetivas de Urgência. Segundo Polícia Civil do Ceará (PC-CE), crimes ocorreram em Croatá, zona rural do Estado.

Conforme órgão de segurança, em março deste ano a mãe da vítima abriu um Boletim de Ocorrência (BO) alegando que o suspeito havia cometido o crime sexual contra a adolescente. Na época, a mulher também solicitou Medidas Protetivas de Urgência, "que foram deferidas pelo Poder Judiciário".

O caso começou então a ser investigado e, recentemente, a Vara Única da Comarca de Croatá expediu uma ordem de prisão preventiva contra o suspeito.

Homem foi preso pelo crime de estupro de vulnerável e também por descumprir as Medidas Protetivas de Urgência, já que ele não aceitava sair da casa onde vivia com a companheira e a filha — vítima dele.

Ainda conforme órgão, o detido foi levado "para uma unidade do sistema penitenciário e colocado à disposição da Justiça". Toda a ação foi realizada como "desdobramento dos trabalhos realizados na operação Caminhos Seguros", que busca combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte: (88) 3652-2001