Embarcação com cigarros contrabandeados encalha na divisa do Ceará com Piauí

Uma embarcação com cigarros contrabandeados encalhou neste domingo, 21, na divisa entre Ceará e Piauí e foi apreendida pela Polícia Federal. O navio, que não tinha tripulantes a bordo, naufragou na Ilha do Pontal das Armas, em Barroquinha, no território cearense, a 490 quilômetros de Fortaleza, no limite com o município de Cajueiro da Praia, localizado no litoral piauiense.

A origem e a destinação da carga ainda estão sendo investigadas. Equipes da Capitania dos Portos, da Polícia Militar e da Polícia Federal do Piauí foram acionadas para atender a ocorrência. A informação chegou às autoridades por meio de denúncia anônima.

As caixas de cigarro encontradas no interior da embarcação foram levadas para a Superintendência da PF no Piauí. A corporação não informou a quantidade da carga. A procedência do material ainda é desconhecida, embora houvesse uma bandeira do Suriname no navio. A Delegacia da PF em Parnaíba, no litoral piauiense, abriu inquérito para investigar o caso.

