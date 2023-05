Ceará: 8 das 12 bacias hidrográficas estão com pelo menos 65% da capacidade

A pouco mais de uma semana para o fim da quadra chuvosa, o sistema hídrico cearense tem oito das 12 bacias hidrográficas com bom nível de volume. Elas atingiram, no mínimo, 65% da capacidade total, conforme o Portal Hidrológico. As outras quatro estão com volume entre 31% e 41% da capacidade.

No total, Ceará atingiu 51,2% da reserva hídrica. Estado mantém 54 açudes sangrando e outros 26 com volume acima de 90% da capacidade. Segundo o acompanhamento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), que monitora 157 reservatórios, 32 estão com volume inferior a 30%. Os dados foram colhidos da plataforma às 18h56min deste domingo, 21.

Os açudes do Ceará passaram de 40% do volume no início de abril deste ano — a primeira vez desde 2013. Ao fim do mesmo mês, os reservatórios superaram a metade da capacidade. O volume é resultado das fortes chuvas do primeiro quadrimestre deste ano, que ajudaram a recuperar o volume perdido em anos anteriores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja o volume de cada bacia:

Acaraú - 93,60%



Alto Jaguaribe - 65,43%



Baixo Jaguaribe - 100%



Banabuiú - 41,51%



Coreaú - 98,04%



Curu - 37,70%



Litoral - 98,56%



Médio Jaguaribe - 31,46%



Metropolitana - 82,62%



Salgado - 68,83%



Serra da Ibiapaba - 72,34%



Sertão de Crateús - 31,84%

Ceará - 51,2%

Fim da quadra chuvosa

Em 21 dias do mês de maio, o Ceará recebeu 42,1 milímetros (mm) de chuvas. Acumulado representa menos da metade (46,4%) da média histórica do mês inteiro, que é de 90,6 mm, segundo dados preliminares do calendário de chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Apesar disso, o Estado abriu o mês de maio atingindo a média histórica da quadra chuvosa toda. Faltando dez dias para o fim da quadra chuvosa, iniciada em fevereiro, o Estado recebeu 639,6 mm de chuvas. Valor está classificado pela Funceme na categoria "dentro da média". Acumulado é 6,5% a mais da média história para os quatro meses completos.

Há cerca de uma semana, a Funceme divulgou que as condições para as chuvas eram "propícias para chuvas isoladas, passageiras e não muito expressivas" para reta final da quadra.