Canindé:tentativa de homicídio foi motivada por triângulo amoroso

Crime foi evitado por policial militar que estava a caminha do trabalho em Canindé / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A tentativa de homicídio evitada por um policial militar que estava a caminho do serviço, em Canindé, teria sido motivada por causa de uma mulher com a qual o suspeito e a vítima se relacionaram. Na manhã do sábado, 13, o suspeito lesionou um homem a facadas em uma via, mas o homicídio foi evitado por um policial. Por volta das 7h30min, o agente de segurança se deparou com dois homens em luta corporal e percebeu que um dos envolvidos estava ensanguentado. Ao tentar intervir, o PM percebeu que um deles tinha sido lesionado a facadas. O PM deu ordem de parada que foi obedecida pelo suspeito.