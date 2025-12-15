Canindé:tentativa de homicídio foi motivada por triângulo amoroso

Tentativa de homicídio evitada por PM teria sido motivada por triângulo amorosoSuspeito lesionou a vítima no sábado, 13, deixando a lâmina da faca alojada em seu corpo. Confusão entre os dois teria o envolvimento de uma mulher que ambos se relacionaram
A tentativa de homicídio evitada por um policial militar que estava a caminho do serviço, em Canindé, teria sido motivada por causa de uma mulher com a qual o suspeito e a vítima se relacionaram. Na manhã do sábado, 13, o suspeito lesionou um homem a facadas em uma via, mas o homicídio foi evitado por um policial.
Por volta das 7h30min, o agente de segurança se deparou com dois homens em luta corporal e percebeu que um dos envolvidos estava ensanguentado. Ao tentar intervir, o PM percebeu que um deles tinha sido lesionado a facadas. O PM deu ordem de parada que foi obedecida pelo suspeito.
Com ele, foi encontrado o cabo da faca, a lâmina, no entanto, ficou alojada ao corpo da vítima, que foi socorrida para uma unidade hospitalar. Já o suspeito foi preso por tentativa de homicídio e encaminhado a Delegacia da Polícia Civil de Canindé.
O auto de prisão em flagrante (APF) do suspeito Antônio Virgílio da Silva, ao qual O POVO teve acesso, narra que o episódio criminoso também aconteceu após o homem ter sido ameaçado pela vítima na semana anterior ao crime. Ele teria ido à casa do acusado três vezes com intenção de matá-lo.
Em interrogatório, o acusado disse que encontrou a vítima na rua na manhã do sábado, 13, e ele teria lhe dado um murro. Que, em seguida, reagiu dando facadas na vítima, que jogou pedras contra ele. Relatou que a confusão entre os dois foi causada por causa de uma mulher com a qual ambos se relacionaram.
Segundo a decisão de prisão em flagrante, a vítima da tentativa de homicídio não pôde ser ouvida pois está hospitalizada diante das agressões sofridas. Diante das informações colhidas, o juiz do Plantão do 3º Núcleo Regional, decidiu, nesse domingo, 14, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva contra Antônio Virgílio.
