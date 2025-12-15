Casal de mulheres denuncia homofobia em bar no Cariri; veja vídeo

Dono do estabelecimento expulsou casal de mulheres após troca de beijos em bar / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um casal de mulheres denunciou ter sido vítima de homofobia após ser expulso de um bar por se beijarem. Caso aconteceu no município de Missão Velha, no Cariri cearense, na quarta-feira, 10. Casal registrou Boletim de Ocorrência (BO) e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) está investigando. Um vídeo gravado no momento da abordagem mostra o proprietário do estabelecimento pedindo que as clientes paguem a conta e deixem o local. “Aqui no meu estabelecimento eu não aceito”, afirma o dono.

A nota também alega que os vídeos divulgados estariam “editados, materiais manipulados e informações falsas que distorcem a realidade dos fatos com o objetivo de difamar nossa imagem e incitar o ódio” e informa que imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas serão apresentados à Justiça. No Ceará, Lei proíbe discriminação por orientação sexual O caso reacende o debate sobre discriminação por orientação sexual em espaços privados. No Ceará, a Lei Estadual nº 17.480/2021 determina que estabelecimentos públicos e privados afixem, em local visível, placas informando que é expressamente proibida a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Em nota enviada à rádio O POVO CBN Cariri, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura a denúncia de conduta homofóbica registrada, na última quinta-feira, 11, por meio de um BO e que Delegacia de Polícia Civil de Missão Velha é a unidade responsável por apurar o caso.