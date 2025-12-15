Casal de mulheres denuncia homofobia em bar no Cariri; veja vídeo

Casal de mulheres denuncia homofobia após ser expulso de bar em Missão Velha; veja o vídeoCaso aconteceu após mulheres trocarem beijos no local. Em seguida, o proprietário do estabelecimento pediu que elas pagassem a conta e se retirassem. As vítimas registraram um boletim de ocorrência
Um casal de mulheres denunciou ter sido vítima de homofobia após ser expulso de um bar por se beijarem. Caso aconteceu no município de Missão Velha, no Cariri cearense, na quarta-feira, 10. Casal registrou Boletim de Ocorrência (BO) e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) está investigando.
Um vídeo gravado no momento da abordagem mostra o proprietário do estabelecimento pedindo que as clientes paguem a conta e deixem o local. “Aqui no meu estabelecimento eu não aceito”, afirma o dono.
Ao ser questionado por uma das mulheres sobre o que teria visto de errado, ele responde: “Se beijando”, e reforça que, para ele, aquilo seria “demais” dentro do bar.
Em nota divulgada nas redes sociais, a direção do estabelecimento negou que o episódio tenha sido motivado por homofobia.
Leia mais
O comunicado afirma que o bar tem um “compromisso inegociável com a diversidade” e que a intervenção ocorreu por “comportamentos inadequados que infringiram as normas de convivência”, com o objetivo de preservar um ambiente familiar.
A nota também alega que os vídeos divulgados estariam “editados, materiais manipulados e informações falsas que distorcem a realidade dos fatos com o objetivo de difamar nossa imagem e incitar o ódio” e informa que imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas serão apresentados à Justiça.
No Ceará, Lei proíbe discriminação por orientação sexual
O caso reacende o debate sobre discriminação por orientação sexual em espaços privados. No Ceará, a Lei Estadual nº 17.480/2021 determina que estabelecimentos públicos e privados afixem, em local visível, placas informando que é expressamente proibida a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero.
Em nota enviada à rádio O POVO CBN Cariri, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil apura a denúncia de conduta homofóbica registrada, na última quinta-feira, 11, por meio de um BO e que Delegacia de Polícia Civil de Missão Velha é a unidade responsável por apurar o caso.